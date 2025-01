Zonawrestling.net - WWE: Cambio di brand per Damian Priest, The Miz, Grayson Waller e Austin Theory

Il mercato WWE non si fermaDurante l’ultima puntata di SmackDown, la WWE ha annunciato nuovi trasferimenti attraverso il sistema del transfer portal.e The Miz si sono spostati a SmackDown, mentre gli A-Town Down Under () sono passati al roster di Raw.Il debutto del transfer portalLa WWE ha introdotto questo nuovo sistema il 6 dicembre 2024 a Raw. Il meccanismo permette ai wrestler e ai general manager di negoziare trasferimenti tra i, consentendo un rinnovamento dei roster senza ricorrere a un draft completo. L’ultimo draft ufficiale della WWE si era tenuto nell’aprile 2024.Il debutto dia SmackDownNella sua prima apparizione nel nuovoha sconfitto Carmelo Hayes in un match singolo. Durante la serata,ha anche avuto un’interazione nel backstage con l’Undisputed WWE Champion Cody Rhodes, suggerendo un suo possibile coinvolgimento nelle storyline di alto profilo del, anche se non nell’immediato futuro per quanto riguarda la scena titolata.