Will Ferrell improvvisava sketch comici per la giuria del caso O.J. Simpson: "Alleggerivo l'atmosfera"

La star di Barbie ha raccontato un aneddoto che riguarda uno dei processi più famosi nella storia degli USA. Ospite del The Graham Norton Show,ha raccontato di aver messo in scena diversiper i giurati nel corso del processo di O.J.. L'obiettivo die dei suoi compagni di recitazione era quello di alleggerire l'di tensione che circondava il procedimento giudiziario in cui era imputata l'ex star del football americano, accusata e poi assolta per l'omicidio dell'ex moglie Nicole Browne dell'amico Ron Goldman. Glidi"Facevo improvvisazione al Groundlings Theatre a Los Angeles nello stesso periodo in cui si svolgeva il processo a O.J." ha .