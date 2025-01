Cinemaserietv.it - Wicked in streaming

Il filminlegale completo è disponibile in italiano su RakutenTv, Google Play, Microsoft Store. Per ogni piattaformascopri se puoi guardare in abbonamento, noleggio, acquisto con prezzi per la versione SD, HD e 4K e con audio e sottotitoli in italiano (ITA) e inglese (ENG).INSU: ABBONAMENTO NOLEGGIO ACQUISTO INSU: RakutenTvNon disponibileNon disponibile11.99 € (SD, 4K, HD) INSU: Google PlayNon disponibileNon disponibile11.99 € (SD, HD) INSU: Microsoft StoreNon disponibileNon disponibile15.99 € (SD, HD)Powered by FilmamoRegia: Jon M. ChuPaese di produzione: Stati Uniti d’AmericaAnno di uscita: 2024Genere: Fantastico, MusicaleDurata: 160 minutiInterpreti principali: Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jonathan Bailey, Ethan Slater, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum, Marissa Bode, Andy Nyman, Bowen Yang, Bronwyn James, Keala Settle, Courtney-Mae Briggs, Adam JamesDistribuzione in Italia: Universal Pictures International Italyracconta la storia delle due giovani streghe del regno di Oz, Elphaba e Glinda, molto prima degli eventi narrati ne Il Mago di Oz.