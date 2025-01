Sport.quotidiano.net - Virtus in trasferta a Sassari, Justin Holiday è arrivato a Bologna

Leggi su Sport.quotidiano.net

25 gennaio 2025 – Nuova sfida per la. A tre giorni dalla sfida di Eurolega contro il Monaco, le Vu Nere di Dusko Ivanovic, tornano in campo domenica per affrontare, alle 18.15 al PalaSerradimigni di, la Dinamo padrona di casa. Con nelle gambe e nella testa la stanchezza per la sfida contro i monegaschi, Marco Belinelli e compagni si apprestano a tornare di nuovo in campo per una sfida insidiosa, ma da vincere per consolidare il primato in classifica attualmente condiviso dalla Segafredo insieme a Brescia, Trapani e Trento. Da semprenon facile, lasi troverà di fronte una squadra alla ricerca di punti e vogliosa di far bene e di lasciarsi alle spalle in momento sicuramente non facile. Da qualche giorno la società ha ufficializzato che a guidare la squadra sarda da qui al termine della stagione sarà Massimo Bulleri con società, squadra e pubblico che si sono stretti per cercare di fare quadrato.