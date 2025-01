Serieanews.com - “Vinicius lascia il Real Madrid”, la voce è clamorosa: stavolta parla Carlo Ancelotti

e il futuro di: una risposta che fa riflettere sulle voci che si stanno moltiplicando in merito al futuro dell’attaccante brasiliano“il”, la(Foto: Ansa) – serieanews.comImmaginatevi una valigia piena di banconote, tante da non riuscire a chiuderla. Ora moltiplicate quella cifra fino ad arrivare a 300 milioni di euro. Sì, avete capito bene: questa è l’offerta monstre arrivata dall’Arabia Saudita perJunior, il gioiello più brillante della gioielleria calcistica più importante al mondo: il.Che il calcio saudita sia sempre più presente nelle grandi trattative di mercato non è una novità. Dopo aver portato in Medio Oriente stelle come Ronaldo, Benzema e Neymar, ora sembra che il loro mirino sia puntato sul giovane talento brasiliano.