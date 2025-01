Quotidiano.net - Turismo, Roma e il Colosseo le mete più cliccate

, 25 gennaio 2025 – La spinta decisiva del Giubileo, ma anche l’eterno fascino delle principali città d’arte, permettono all’Italia di essere sul podio d’Europa per quanto riguarda leturistiche. Il 36,7% delle preferenze va alle città più antiche e ricche di tesori artistici, come confermato dai dati elaborati dall’Osservatoriodi Visit Italy. I dati dello studio Le presenze turistiche, stimate a 448,7 milioni nel 2024, posizionano l’Italia al terzo posto tra i Paesi europei con il 15,2% delle presenze totali in Europa. Crescono i flussi internazionali (+1,4%), guidati da Germania, Stati Uniti, Francia e Regno Unito, mentre si registra una lieve contrazione deldomestico (-2,5%). La permanenza media è scesa a 6,47 notti (-10,4%), riflettendo una preferenza per viaggi brevi e multi-destinazione.