Isaechia.it - Tony Effe rivela: “Le accuse mi hanno ferito, un giorno sono crollato e mi sono messo a piangere”

è uno degli artisti più attesi del prossimo Festival di Sanremo. Ormai solo pochi giorni ci dividono dall’evento più seguito dell’anno e il rapper, in un’intervista a Il Corriere, ha tirato le somme di tutto ciò che è accaduto nella sua vita negli ultimi mesi.Dalle polemiche che lotravolto e successivamente escluso dall’evento di Capodanno, al suo amore per Giulia De Lellis, di cui proteggono entrambi la privacy, fatta eccezione per qualche pillola social che basta a far trapelare la loro passione., all’anagrafe Nicolò Rapisarda, ha avuto modo di raccontare un ricordo della sua infanzia:A quattro anni vengo preso come attore in Viaggi di nozze di Carlo Verdone. Da lì divento una specie di bambino prodigio, molto richiesto. Alle elementari uscivo da scuola alle quattro e ogniandavo a fare un provino, mi portava mia madre.