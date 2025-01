Iltempo.it - Sorelle d'Italia! Vince Brignone e Goggia è seconda: dominio delle azzurre

È nuova fantastica doppiettana nello sci alpino con Federicae Sofia, rispettivamente prima e(a un solo centesimo) nella discesa libera di Coppa del mondo a Garmisch Partenkirchen in Germania. Perquella ottenuta oggi sulla pista ‘Kandahar' è la vittoria numero 32, lain discesa dopo quella dell'11 gennaio scorso a Sankt Anton am Arlberg. Quella di oggi è la prima doppietta stagionale per lo scino. Terza la svizzera Corinne Suter. C'è un ‘illustre' precedente trastaccate di un solo centesimo: gli annali riportano al 14 dicembre del 2019 quando nel supergigante di Sankt Moritz in Svizzera,vinse per un solo centesimo sucon terza Mikaela Shiffrin. Quando mancano ancora 16 gare alla fine della stagione,incrementa il suo vantaggio nella classifica generale di Coppa del mondo.