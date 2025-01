Oasport.it - Scherma, Chiara Mormile sfiora la vittoria a Plovdiv. Ilieva trionfa in casa

Tripudio nazionale per Yoana, chenella tappalinga della Coppa del Mondo di sciabola femminile. La bulgara sale sul gradino più alto del podio davanti al suo pubblico a. Fa festa anche l’Italia con una splendida, che festeggia il miglior risultato della carriera, fermandosi solamente all’ultimo atto, perdendo un assalto tiratissimo concon il punteggio di 15-13.Una grande prestazione da parte della romana, che in semifinale aveva sconfitto la spagnola Lucia Martin-Portugues per 15-8. Sul gradino più basso del podio oltre all’iberica ci è salita anche la greca Despina Georgiadou, battuta nell’altra semifinale da partesempre con il medesimo punteggio di 15-8.si era resa protagonista di una splendidanei quarti di finale contro la giapponese Misaki Emura con il punteggio di 15-11.