Nerdpool.it - Robert Downey Jr. potrebbe continuare a interpretare Destino dopo Avengers: Secret Wars

Leggi su Nerdpool.it

Un nuovo rumor suggerisce che i Marvel Studios vogliano cheJr.,il suo ritorno nell’MCU nei panni di Doctor Doom/, continui al’iconico villain anche nella prossima saga.Il ritorno diJr. comel’addio di Jonathan Majors come grande antagonista della Multiverse Saga, i Marvel Studios hanno ufficialmente annunciato al San Diego Comic-Con cheJr. tornerà nell’MCU, ma non come Tony Stark. L’attore, simbolo del franchise per oltre un decennio, vestirà questa volta i panni del temibile Victor Von Doom. La scelta, sebbene divisiva, è stata vista da molti come un tentativo di replicare il successo di: Infinity War e Endgame, soprattutto grazie al ritorno dei fratelli Russo alla regia.al centro della Multiverse SagaSecondo le indiscrezioni,Jr.