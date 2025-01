Game-experience.it - Resident Evil 9, il protagonista è stato svelato da un noto insider?

Uno deglipiù attendibili per quanto riguarda la serie horror di Capcom, ha affermato che ildi9 sarà Leon S. Kennedy.Come riportato prontamente su Reddit, a condividere questa informazione èl’affidabileDusk Golem. Quest’ultimo,per le sue anticipazioni accurate per quanto riguarda il franchise del publisher giapponese, ha dichiarato che al “100%” Leon sarà il personaggio principale della storia del gioco, escludendo un ruolo significativo per Jill Valentine.Questo dettaglio, sebbene non confermato ufficialmente, trova diverse basi concrete. Questo perché il doppiatore ufficiale di Leon, Nick Apostolides, ha recentemente menzionato di essere coinvolto in un progetto tripla A, utilizzando descrizioni simili a quelle che aveva usato per parlare del suo lavoro nei panni di Leon in passato.