Re-Basket d’assalto. Sfida alla big Sangiorgese

La Re-2000 (14) ospita alle 20 la(24), seconda della classe, nella terzultima giornata della prima fase di Serie B Interregionale. Al PalaBigi, dopo lo stop esterno con Pizzighettone, i biancoblù di Alberto Baroni (foto) vogliono rodare la forma in vista della poule playout, che scatterà tra qualche settimana, andando a caccia di certezze: un rendimento casalingo all’altezza, infatti, sarà fondamentale per andare a caccia della salvezza e l’unica vittoria interna conquistata nel girone di ritorno, quella di 15 giorni or sono col Sanse, non può essere sufficiente. Da vendicare, inoltre, c’è il kappao dell’andata, quando i lombardi si imposero al termine di 40’ senza storia col punteggio di 71-47: nelle fila ospiti il giocatore più pericoloso è il lungo Giarelli, ex Desio, che viaggia a 12,7 punti per gara, mentre in doppia cifra vanno anche le guardie Testa e Picarelli, rispettivamente fermi a 12,3 e 11,9.