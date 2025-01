Sport.quotidiano.net - Prima categoria. Dalla salvezza ai sogni di gloria: ecco Mercatellese-Acqualagna

Leggi su Sport.quotidiano.net

Le squadre che militano nei campionati die Secondain questo fine settimana scendono in campo per la seconda giornata del girone di ritorno. Si gioca alle ore 15. Questo il programma odierno ingirone A.-Falco. "Partita importante – dice il presidente dellaMarco Antoniucci – contro una squadra allestita per stare ai vertici. Noi cerchiamo punti per arrivare allail primo possibile".(foto a sinistra il tecnico Bruscia) con tutti gli uomini della rosa disponibili, tranne Cristian Ndoy infortunato. "Sarà molto dura per noi – dice il trainer della Falco Emiliano Cappelli – affrontiamo una squadra che rispetto agli ultimi anni si rinforzata con ottimi giocatori, incontriamo una squadra che sta bene e soprattutto in casa sa farsi valere.