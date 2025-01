Lortica.it - Opocsoro

Oggi, 25 gennaio 2025, il cielo promette scompigli e qualche risata (amara, magari). I pianeti sono come coinquilini in disaccordo: ognuno fa di testa sua, e tu ne paghi le conseguenze. Non preoccuparti, però: una giornata caotica è perfetta per allenare il tuo senso dell’umorismo.Ariete(21 marzo – 19 aprile)La tua solita energia oggi sembra in modalità “esplosione incontrollata”. Va bene essere determinati, ma stai calpestando chi ti sta vicino? Un consiglio: fai un passo indietro prima che qualcuno decida di farti scendere dal piedistallo a spintoni. Toro(20 aprile – 20 maggio)Oggi sei più ostinato di un mulo con i paraocchi. Ma mentre cerchi di avere ragione a tutti i costi, il resto del mondo potrebbe andare avanti senza di te. Ogni tanto cedere non è una sconfitta, è una strategia.