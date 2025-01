Spazionapoli.it - Napoli-Juve, Tommaso Starace irrompe nella diretta DAZN: siparietto tutto da ridere!

Leggi su Spazionapoli.it

durante la trasmissione di: il magazziniere degli azzurri caratterizza il pre-gara dintus con un simpaticissimo. Prima del calcio d’iniziontus, allo stadio Diego Armando Maradona è andato in scena un simpaticopartenopeo dinanzi alla telecamere di. A prendere la scena, portando allegria tra, è stato lo storico collaboratore della società partenopea,durante ladi: cheal Maradona, ancora una volta, si è reso autore di un simpaticissimoallo stadio Diego Armando Maradona, caratterizzando lapre-gara dilegata al big matchntus. Lo storico magazziniere del, noto per la sua grande allegria e del suo modo di essere, a pochi minuti dalla super sfida ha fatto irruzione durante la trasmissione dia bordo campo per fare gli onori di casa.