Liberoquotidiano.it - Mantovano ai giudici: "La sedia vuota è un sintomo di debolezza. Persa occasione di confronto"

Leggi su Liberoquotidiano.it

(Agenzia Vista) Roma, 25 gennaio 2025 “Il gesto degli esponenti della magistratura associata di lasciare l'aula al momento dell'intervento del rappresentante del governo è impegnativo, ed è carico di significato. Non è originale: è stata una forma di protesta sperimentata una ventina di anni fa indi altre leggi, quella volta ordinarie, di riforma della giustizia. In più, quest'anno ci sono i cartelli. Benché ripetuta, però non può lasciare indifferenti. Osservo che la riforma osteggiata ha costituito parte non marginale del programma col quale la coalizione che oggi sostiene l'Esecutivo ha ottenuto il consenso degli elettori nel settembre 2022. La medesima Costituzione che oggi viene contrapposta alla riforma in discussione stabilisce, trovo quasi offensivo ricordarlo ai presenti, il diritto dei cittadini ad associarsi liberamente in partiti “per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale” (art.