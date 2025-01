Ilnapolista.it - Manna: «Garnacho e Adeyemi non sono gli unici che ci interessano. Rispetteremo i nostri parametri salariali»

Leggi su Ilnapolista.it

A Dazn è intervenuto Giovanni, direttore sportivo del Napoli. Alle 18 gli azzurri affronteranno la Juventus.: «? Nongliche ci»A che punto è il mercato?«ci, ma nongli. Cercheremo di valutare le diverse opportunità. Non pagheremo prezzi fuori mercato, vogliamo fare il possibile per sostituire Kvara,».è quindi meglio sotto questo punto di vista?«Dobbiamo rispettare ianche. Vedremo che succede anche nei prossimi giorni. Non vogliamo dare aspettative elevate ai tifosi, ma sicuramente miglioreremo».Cigiocatori che poscontendere il posto a questi undici titolari?«Siamo orgogliosi deiragazzi.