Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Garmisch 2025 in DIRETTA: L’ITALIA SOGNA! Brignone in testa con 0.01 su Goggia, gara interrotta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE DI KIZTBUEHEL DALLE 11.30I PETTORALI DI PARTENZA11.07 Ricordiamo i pericoli principali per le azzurre: le americane Lauren Macuga e Lindsey Vonn, che partiranno con i pettorali 27 e 28.11.05 Per Sofiasi conferma la ‘maledizione della Kandahar’. Se lafinisse così, sarebbe il quinto secondo posto aper la bergamasca!11.02 La classifica al momento dell’interruzione:Federica(Italia) 1’35?83Sofia(Italia) +0.01Corinne Suter (Svizzera) +0.19Lara Gut-Behrami (Svizzera) +0.37Ariane Raedler (Austria) +0.44Cornelia Huetter (Austria) +0.46Kira Weidle-Winkelmann (Germania) +0.50Laura Pirovano (Italia) +0.54Jacqueline Wiles (USA) +0.56Marta Bassino (Italia) +0.9610.59chiaramentedopo la brutta caduta della sfortunata Ortlieb, che in questa stagione rientrava da un grave infortunio.