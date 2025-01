Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten 7-6, Australian Open 2025 in DIRETTA: gli azzurri conquistano uno sfiancante primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7-6 (16)SET! ANDIAMO! Dritto lungolinea vincente di Simone. Si chiude qui un set durato 90 minuti!17-16 SET POINT! Risposta violenta di Simone sull’uomo a rete.16-16 Di poco larga la risposta con il dritto in allungo di.16-15 SET POINT. Prima vincente a 210 km/h del torinese.15-15 Non passa la risposta di dritto di. Si cambia ancora campo. Che set amici di OA Sport.15-14. ACE del finlandese.14-14 Incredibile.Non passa la risposta di dritto del piemontese.14-13 SET POINT. Servizio Simone e chiusura di Andrea.13-13 Arriva la stecca con la risposta di dritto del finlandese.13-12. Servizio vincente del britannico.