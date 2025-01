Amica.it - L’abbigliamento da montagna si riscopre cool e alla moda

È il periodo delle vacanze sulla neve all’insegna dello sport e del relax, e per partire col piede giusto bisogna avere un abbigliamento daimpeccabile Quando si parla di outfit da sci e snowboard, non basta seguire le tendenze della: serve funzionalità, comfort e stile. Le condizioni atmosferiche estreme, infatti, richiedono materiali tecnici di alta qualità e una progettazione studiata nei minimi dettagli, per fortuna oggi esistono collezioni dacreati da grandi brand che fanno incontrare lo stile, e laness, con le tecnologie più innovative, dando vita a capi irresistibili. Caratteristiche fondamentali dell’abbigliamento daMoncler Fall Winter 2024-25La scelta dell’abbigliamento da sci e snowboard si basa su alcuni elementi imprescindibili: la capacità di isolamento termico, impermeabilità, traspirabilità e ovviamente il calore.