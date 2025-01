Liberoquotidiano.it - "La storia non si scrive nei Parlamenti": comunismo e nazismo, Zingaretti svela il vero volto del Pd

Leggi su Liberoquotidiano.it

Guai a chi tocca l'Unione Sovietica, Stalin e la falce e martello. Giù le mani dai mostri sacri dele su il pugno sinistro chiuso. Vietato fare i conti con una lungadi morte e povertà. I compagni del Pd, quelli dell'allarme fascismo anche se alzi il braccio per prendere un barattolo sulla mensola, si fanno riconoscere pure oltre confine. Strasburgo, plenaria dell'Europarlamento, si tratta di votare se approvare o meno il divieto di esporre svastiche, simboli comunisti sovietici e della recente aggressione russa all'Ucraina negli spazi pubblici di tutto il continente. E i dem cosa s'inventano? Escono dall'aula per non esprimersi. Se ne lavano le mani. E la toppa, come sempre, è peggio del buco. Nicola, il capo delegazione, spiega che «non silanei» e storce il naso davanti a quella parificazione tra la croce uncinata e la falce e martello, «sullo stesso livello», che proprio non gli va giù.