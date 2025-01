Ilgiorno.it - "Il futuro (di Cernusco) è adesso". E Danilo Radaelli vuole guidarlo

è il terzo candidato sindaco in corsa aper la successione a Ermanno Zacchetti. Scende in campo dopo Claudio Mereghetti (Dimensione) e Paola Colombo (Pd). L’educatore 49enne, tra i fondatori di Pedala Martesana e già presidente di Anpi, sarà alla guida di Vivere, la civica di centrosinistra che nel 2024 ha compiuto 40 anni e che punta a guidare la città nel prossimo mandato. "Lavoriamo a un progetto attento alle persone, che coniughi passato e– spiega la lista – in discontinuità con le scelte che in questi anni hanno portato a errori e trascuratezza". Il gruppo è pronto ad accogliere "le tante energie che ogni giorno operano in città e che la rendono inclusiva, dal volontariato, alla scuola, alla cultura, allo sport". Radici nel passato e sguardo avanti, un fil rouge che attraverserà il programma con uno slogan che sintetizza la filosofia: "Il".