Tvzap.it - “Grande Fratello”, confabulazioni tra Luca e Mariavittoria: c’entra Tommaso

Leggi su Tvzap.it

News TV. Le tensioni all’interno della Casa delnon accennano a placarsi, e stavolta al centro della polemica c’èCalvani. Le sue recenti dichiarazioni rivolte aMinghetti hanno sollevato non poche critiche tra i telespettatori, i quali hanno interpretato le sue parole come una possibile minaccia velata. A essere coinvolto nel discorso ancheFranchi, che secondo l’attore avrebbe qualcosa da nascondere.Leggi anche: “”, scoppia la bufera su Helena: il pubblico è furiosoLeggi anche: “”, la concorrente in lacrime in un angolino: cos’è successotraNel corso di una conversazione serale,ha parlato conusando un tono che molti hanno giudicato ambiguo. Rivolgendosi alla gieffina, ha detto: “Quando dico non faccio sconti a nessuno, tu sei l’unica esclusa da questa cosa e l’unico motivo per cui io non vado oltre e chiudo qui questa cosa, perché voglio bene a te.