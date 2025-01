Romadailynews.it - Germania: prima nave portacontainer China-Europe Express completa viaggio inaugurale

Ladella “”, la rotta diretta piu’ veloce che collega l’Europa con la regione del Delta del fiume Yangtze in Cina, e’ arrivata ieri a destinazione presso il porto di Jade Weser a Wilhelmshaven. Lacargo “KAWA Ningbo”, che trasportava oltre 1.700 container di merci a nuova energia e altri beni di valore elevato, hato ilsenza scali in 26 giorni, ben al di sotto del tempo di spedizione di 45 giorni richiesto in passato. “Il lancio della rotta ‘’ non solo facilita lo scambio di merci tra Cina ed Europa, ma gioca anche un ruolo positivo nella stabilizzazione delle catene globali di produzione e approvvigionamento, interpretando vividamente il significato profondo della costruzione congiunta della ‘Belt and Road’,” ha dichiarato Cong Wu, console generale del Consolato generale cinese ad Amburgo, durante una cerimonia per celebrare ilmento del