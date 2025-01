Unlimitednews.it - Doppietta azzurra a Garmisch, Brignone precede Goggia di un centesimo

(GERMANIA) (ITALPRESS) – Federicaha vinto la discesa femminile di, valida per la coppa del mondo di sci alpinofemminile. L’ha chiuso in 1’35?83,ndo l’altraSofiadi un(1’35?84). Terza la svizzera Corinne Suter (1’36?02), quinta Lara Gut-Behrami (1’36?20). Persi tratta del 32esimo successo personale in Coppa del mondo. Le altre azzurre: Laura Pirovano 10a (1’36?37), Marta Bassina 12a (1’36?79), Nicol Delago 14a (1’36?85), Elena Curtoni 15a (1’37?02).– foto Ipa Agency –(ITALPRESS).Unlimited News - Notizie dal mondo