Gamberorosso.it - Crisi senza precedenti anche per i vini statunitensi. Il rapporto della Silicon Valley Bank elogia il Prosecco

Il 2024 è stato uno degli anni più difficili per le imprese viticole, con perdite di fatturato per il 30% del campione (rispetto al 24% nel 2023) sondato nel report 2025, i cui dati restituiscono un indice di fiduciacategoria ai minimi da un decennio. Le sfide di mercato sono molte: da un lato, trovare un rimedio al calo dei consumi di vino e al conseguente squilibrio nell'offerta che sono collegati al declinopopolazione dei boomer, così come a un rafforzamento delle campagne anti alcol; dall'altro lato, il pericoloso stallo che sta registrando il segmento deipremium e la necessità di trovare una comunicazione adatta ai consumatori tra 30 e 45 anni, per compensare il declino delle fasce adulte, i cui massimi effetti si dovrebbero sentire tra 2029 e 2031.