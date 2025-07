Italia in semifinale dopo 28 anni battuta la Norvegia 2-1 | Girelli trascina le azzurre le pagelle

Gol decisivo in extremis di Girelli, ora la semifinale contro la vincente di Svezia-Inghilterra. L’Italia femminile torna tra le prime quattro d’Europa per la prima volta dal 1997, e lo fa con una prestazione di cuore, qualità e freddezza nei momenti decisivi. Davanti a oltre 26.000 spettatori, le Azzurre di Andrea Soncin battono 2-1 la Norvegia nei quarti di finale dell’Europeo e volano in semifinale, in programma il prossimo 22 luglio contro la vincente di Svezia-Inghilterra. Una vittoria che è arrivata in zona Cesarini e che ha fatto esplodere di gioia il settore dei tifosi azzurri. Soncin: ‘Momento magico per l’intero movimento femminile’. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Italia in semifinale dopo 28 anni, battuta la Norvegia 2-1: Girelli trascina le azzurre, le pagelle

