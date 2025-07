LIVE Bronzetti Cobolli-Vekic Ajdukovic 4-6 6-2 2-4 Italia-Croazia 2-0 Hopman Cup 2025 in DIRETTA | altro match tie-break a 10 punti!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BRONZETTI-VEKIC LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-AJDUKOVIC 2-4 Sembriamo tornati al singolare femminile. Doppio fallo anche di Lucia, erano stati 20 in totale alle 17:30. 2-3 Doppio fallo. Seconda, serve Vekic. In singolare 14 doppi falli. 1-3 Risposta di dritto di Cobolli che ci permette di accorciare. 0-3 Con lo smash in arretramento Ajdukovic. 0-2 Lascia il dritto di Ajdukovic l’azzurra, fa male. 0-1 Chiudono in due tempi a rete i croati. CobolliBronzetti-AjdukovicVekic 4-6, 6-2! Rimettiamo quindi le cose apposto e ci giochiamo le carte di 3-0 al super tie-break a 10 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bronzetti/Cobolli-Vekic/Ajdukovic 4-6, 6-2, (2-4), Italia-Croazia 2-0 Hopman Cup 2025 in DIRETTA: altro match tie-break a 10 punti!

In questa notizia si parla di: diretta - bronzetti - cobolli - vekic

LIVE Bronzetti-Vekic, Italia-Croazia Hopman Cup 2025 in DIRETTA: inizia la caccia ad un nuovo trofeo a Bari! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima sfida dell’ ITALIA alla Hopman Cup 2025 di Bari (ITA ) che ci vede di fronte alla temibilissima Croazia di Donna Vekic e Duje Ajdukovic! Non vogliamo più smettere di volare! Pri o incontro quindi dedicato alle ragazze, e nello specifico alla romagnola Lucia BRONZETTI e alla semifinalista di Wimbledon 2024 Donna VEKIC.

LIVE Cobolli/Bronzetti-Ajdukovic/Vekic, Italia-Croazia Hopman Cup 2025 in DIRETTA: doppio misto decisivo? - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE  dell’incontro decisivo del tie tra ITALIA e CROAZIA, si gioca un doppio misto con tie-break al posto del 3° parziale tra Cobolli/Bronzetti e Ajdukovic/Vekic.

LIVE Bronzetti-Vekic, Italia-Croazia Hopman Cup 2025 in DIRETTA: impegno difficile per l’azzurra - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima sfida dell’ ITALIA alla Hopman Cup 2025 di Bari (ITA ) che ci vede di fronte alla temibilissima Croazia di Donna Vekic e Duje Ajdukovic! Non vogliamo più smettere di volare! Pri o incontro quindi dedicato alle ragazze, e nello specifico alla romagnola Lucia BRONZETTI e alla semifinalista di Wimbledon 2024 Donna VEKIC.

Italia avanti nella sfida di Hopman Cup contro la Croazia ? Lucia Bronzetti batte Donna Vekic 6-3, 4-6, 10-1 LIVE su SuperTennis la sfida tra Flavio Cobolli e Duje Ajdukovic Vai su X

" " Flavio Cobolli saluta così Wimbledon sui social Vai su Facebook

LIVE Cobolli/Bronzetti-Ajdukovic/Vekic, Italia-Croazia Hopman Cup 2025 in DIRETTA: doppio misto decisivo?; LIVE Bronzetti-Vekic 6-3, 4-6, (10-1), Italia-Croazia Hopman Cup 2025 in DIRETTA: l’azzurra ci dà il primo punto!; Hopman Cup live su : l'Italia di Cobolli e Bronzetti affronta la Croazia (live alle 17.30).

Hopman Cup, l'Italia di Cobolli e Bronzetti parte bene: battuta la Croazia a Bari. Risultati e formula del torneo - Inizia col piede giusto il cammino della squadra azzurra nel torneo internazionale a squadre miste in corso a Bari. Secondo eurosport.it

Hopman Cup - Bronzetti batte Vekic al super tie-break e porta l'Italia in vantaggio - La reazione è però arrivata nel secondo parziale e Vekic ha fatto valere la potenza dei suoi colpi esercitando una certa pressione sulle spalle dell'italiana. Da tennisworlditalia.com