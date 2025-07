Ndoye il Napoli pronto al nuovo assalto | le cifre dell’offerta

Presto il Napoli potrebbe tornare alla carica per Dan Ndoye: il club azzurro è pronto a formulare una nuova offerta per cercare di convincere il Bologna a cedere l’esterno. Il calciomercato in casa Napoli è vivo come non mai: tanti i colpi che il Napoli ha giĂ concluso e che è in procinto di perfezionare. I due annunciati sono, da tempo, Kevin De Bruyne e Luca Marianucci. Il comunicato ufficiale, che avviene solitamente tramite il post su X del presidente Aurelio De Laurentiis, presto potrebbe esserci anche per Noa Lang, che quest’oggi è stato giĂ a Castel Volturno dopo aver effettuato le visite mediche a Roma nella giornata di martedì 15 luglio. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Ndoye, il Napoli pronto al nuovo assalto: le cifre dell’offerta

In questa notizia si parla di: napoli - ndoye - pronto - offerta

Ndoye, l’agente: «Il Napoli a gennaio ha provato concretamente a prenderlo. Ora arrivano richieste da tutta Europa» - Fahd Adamson Mansoor, manager di Dan Ndoye, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb.

Ndoye al Napoli, tifosi spiazzati: le parole dell’agente confermano tutto - Le parole dell’agente di Dan Ndoye sul futuro del calciatore del Bologna aprono a interessanti prospettive che coinvolgono il Napoli: le dichiarazioni sono dirette.

Ndoye, parla l’agente: “Napoli concreto a gennaio, ora richieste da tutta Europa” - Ndoye, parla l’agente: “Napoli concreto a gennaio, ora richieste da tutta Europa” Il sorriso di Dan Ndoye dopo la rete contro il Milan racconta la … L'articolo Ndoye, parla l’agente: “Napoli concreto a gennaio, ora richieste da tutta Europa” proviene da ForzAzzurri.

Rassegna Stampa - Il Napoli è pronto ad alzare l’offerta per Beukema, mentre Ndoye attende… Nunez Vai su Facebook

#Ndoye-Napoli, sempre piĂą vicini. Per lo svizzero pronto un contratto di 5 anni a circa 3 milioni piĂą bonus ? @eleonora_trotta Vai su X

IL NAPOLI NON MOLLA NDOYE! SKY ANNUNCIA: IN ARRIVO OFFERTA UFFICIALE AL BOLOGNA; Gazzetta - Pronto il piano B a Ndoye se il Bologna giocherĂ al rialzo: gioca in Bundesliga; Ndoye e Beukema, Napoli pronto alla maxi offerta - Sportitalia.

Napoli, Ndoye sempre più vicino: contatti in fase avanzata - Dan Ndoye ha chiesto la cessione al Bologna: il Napoli è pronto a formalizzare l’offerta per l’esterno svizzero, seguito da gennaio. Come scrive europacalcio.it

Napoli su Grealish: idea concreta se sfuma Ndoye - Advertising Grealish ai saluti con il City: il Napoli osserva Jack Grealish sarebbe stato invitato dal Manchester City a cercare una nuova destinazione. Scrive informazione.it