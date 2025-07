Fiorentina Il Colpo di Mezzanotte - Tesoretto sulla mediana Ora le valutazioni di Pioli

Firenze, 17 luglio 2025 - Chi si aspettava indicazioni sul mercato dalla conferenza stampa di Stefano Pioli è rimasto a mani vuote. Nessun nome, nessuna certezza: il nuovo allenatore della Fiorentina ha chiarito che prima di muoversi, vuole valutare attentamente la rosa a disposizione. Pioli ha comunque ammesso che la squadra è pronta al 70%, lasciando intendere che alcuni innesti sono ancora necessari. Due le prioritĂ : un'alternativa a Dodo sulla fascia destra e un centrocampista da piazzare davanti alla difesa. Non un regista classico, ma un elemento piĂą dinamico, profilo che aveva portato all'idea BernabĂ©.

Carlo Conti sulla Viola: “Fiorentina-Pioli? Felicissimo. Su Kean…” - “Sono felicissimo del ritorno di Pioli, sempre Forza Fiorentina “, parola di Carlo Conti. Il noto personaggio televisivo, ospite nei giorni scorsi alle Olimpiadi del Cuore 2025 di Forte dei Marmi (evento benefico organizzato dallo juventino Paolo Brosio e dal suo staff), non si è sottratto ai nostri microfoni.

Fiorentina, il Colpo di Mezzanotte: Pradè studia il doppio colpo per accontentare Pioli - Firenze, 4 luglio 2025 - Sebastiano Esposito è a un passo dalla Fiorentina. L'attaccante classe 2002, di proprietà dell’Inter, è il profilo individuato dal direttore sportivo Daniele Pradè per il ruolo di seconda punta dell'attacco da affidare a Pioli.

Fiorentina, bozza d’intesa con Pioli: pronti contratto e stipendio per il ritorno | Primapagina - 2025-06-05 13:28:00 Fermi tutti! Fiorentina, bozza d’intesa con Pioli: pronti contratto e stipendio per il ritorno | Primapagina | Calciomercato.

