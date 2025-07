Landini | I dazi mettono in discussione l’economia e i posti di lavoro

ROMA – La questione dei dazi “è grave e pericolosa, perchĂ© rischia di mettere in discussione la nostra economia e i posti di lavoro. Siamo molto preoccupati. Penso che sia il momento che non solo l’Italia ma che l’Unione europea sia in grado di muoversi in modo coordinato per affrontare seriamente questa situazione”. Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a margine del congresso della Cisl. “Penso che in ogni caso ci sia bisogno anche di agire attraverso tassazioni sui servizi digitali in modo molto esplicito”, aggiunge. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

