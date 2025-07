Le musiche avvolgenti della Taranta concludono il festival di Villa Arconati

Giovedì 17 luglio a Villa Arconati arriva la serata conclusiva dell'omonimo festival, la ‘Super Taranta’.La serataDiretta da Antonio Castrignanò e Mauro Durante, la serata riunisce le personalità più significative della pizzica salentina. Gli artisti più amati e noti della musica del Salento. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: taranta - festival - villa - arconati

, Un’esplosione di energia, ritmo e memoria collettiva: il concerto di Super Taranta alla Festa dei Lampioni di Calimera ha continuato a scandire un nuov Vai su Facebook

Le musiche avvolgenti della Taranta concludono il festival di Villa Arconati; Super Taranta a Villa Arconati; Una serata speciale nella storica villa con l'aperitivo e la taranta.

Aperitivo e taranta a Villa Arconati - Villa Arconati è situata a Castellazzo di Bollate in Via Fametta 1, 5 Km a nord di Milano, lungo la S. Come scrive monzatoday.it

Festival di Villa Arconati 2025: date, programma e come arrivare - Dopo aver frequentato Villa Arconati per oltre un decennio, sia per le visite domenicali che per diversi concerti del festival, posso dire con certezza che questo è uno degli eventi musicali più magic ... Come scrive milanolife.it