Schillaci | Spazio europeo dei dati sanitari è sfida strategica

Orazio Schillaci ROMA – Lo Spazio Europeo dei Dati Sanitari è “una delle sfide più ambiziose e strategiche che l’Unione Europea e gli Stati membri stanno affrontando nel processo di trasformazione digitale della sanità . L’attuazione dello Spazio Europeo dei Dati Sanitari non è un semplice adempimento burocratico: è un cambio di paradigma che ci aiuterà a promuovere una sanità più equa, personalizzata e predittiva e ad aprire nuove frontiere per la ricerca biomedica e l’innovazione”. Lo afferma il ministro della Salute Orazio Schillaci che, in un messaggio inviato al convegno ‘Spazio Europeo dei Dati: Azioni per l’Italia’ organizzato alla Camera dei Deputati, parla di “opportunità storica”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Schillaci: “Spazio europeo dei dati sanitari è sfida strategica”

In questa notizia si parla di: spazio - europeo - dati - sanitari

Lo spazio europeo dei dati sanitari non è in contrasto con la tutela della privacy: l’analisi di Guido Scorza - (Adnkronos) – La tutela della privacy non è in contrasto con lo scambio e l'utilizzo dei dati sanitari, se la loro disponibilità genera benefici per tutti i cittadini.

Lo spazio europeo dei dati sanitari non è in contrasto con la tutela della privacy: l’analisi di Guido Scorza - (Adnkronos) – La tutela della privacy non è in contrasto con lo scambio e l'utilizzo dei dati sanitari, se la loro disponibilità genera benefici per tutti i cittadini.

Lo spazio europeo dei dati sanitari non è in contrasto con la tutela della privacy: l’analisi di Guido Scorza - (Adnkronos) – La tutela della privacy non è in contrasto con lo scambio e l'utilizzo dei dati sanitari, se la loro disponibilità genera benefici per tutti i cittadini.

?Spazio Europeo dei dati: azioni per l'Italia https://ift.tt/s42rBUQ #evento #takethedate Vai su X

Venerdì 11 luglio 2025 si è svolta ad Aosta la tappa valdostana del ciclo nazionale di incontri dedicati al Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 e all’Ecosistema dei dati sanitari. L'iniziativa ha incluso anche la presentazione del Piano esecutivo per il potenziament Vai su Facebook

Spazio europeo dei dati sanitari, pubblicato il Regolamento: che c'è da sapere; European Health Data Space: l’Europa abbatte le frontiere dei dati medici; Lo Spazio Europeo dei Dati Sanitari e le sue sfide.

Spazio europeo dei dati sanitari: Consiglio e Parlamento raggiungono un ... - Il Consiglio dell'UE e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio su un nuovo regolamento che renderà più semplice scambiare dati sanitari e accedervi a livello dell'UE. Secondo consilium.europa.eu

Spazio europeo dei dati sanitari: il nuovo regolamento EHDS - Il regolamento EHDS prevede la creazione di uno spazio europeo dei dati sanitari al servizio delle persone e della scienza. diritto.it scrive