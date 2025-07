Morto giovane ciclista dopo caduta in una gara under 23

E' morto nella serata di oggi all'ospedale Parini di Aosta il ciclista imperiese Samuele Privitera, di 19 anni, caduto a Pontey mentre partecipava alla prima tappa del 61° Giro Ciclistico della Valle d'Aosta - Mont Blanc, gara under 23. Il corridore, forse sbalzato dall'impatto con un dosso, è cascato in una discesa. Ha perso il caschetto di protezione e ha sbattuto violentemente la testa contro un cancello, riportando un trauma cranico molto grave. Ad Aosta sono giunti i genitori del ragazzo. In attesa di ulteriori decisioni la tappa di domani è stata annullata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Morto giovane ciclista dopo caduta in una gara under 23

