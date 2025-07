L' Italia batte la Norvegia e vola in semifinale agli Europei

GINEVRA (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Traguardo storico per la Nazionale italiana di calcio femminile: la vittoria per 2-1 contro la Norvegia regala alle azzurre di Soncin la semifinale dell'Europeo 2025. A Ginevra, decisiva la doppietta di Girelli. Martedì 22 luglio ci sarà la sfida contro la vincente di Svezia-Inghilterra per un posto in finale. La semifinale mancava alle azzurre da 28 anni: l'ultima era arrivata nel 1997 ma ai tempi alla fase finale partecipavano soltanto 8 squadre (e non 16, come adesso). Le ragazze di Soncin hanno aumentato i giri del motore già dai primi minuti, la prima occasione è capitata a Caruso, ma il tocco sotto da dentro l'area è terminato sul fondo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - L'Italia batte la Norvegia e vola in semifinale agli Europei

Europeo femminile, Norvegia-Italia vale un posto in semifinale: il pronostico - Storico appuntamento per le azzurre di Soncin che possono entrare tra le prime quattro: negli ultimi due precedenti la sfida è finita in parità

LIVE Italia-Norvegia, Europei calcio femminile 2025 in DIRETTA: le azzurre sognano la semifinale dopo 28 anni - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia – Norvegia di calcio femminile, partita valida per i quarti di finale degli Europei 2025.

Europei donne: i quarti in diretta su RaiUno (21), da 28 anni non andiamo in semifinale. Azzurre, esame di storia contro la Norvegia - E’ il ventesimo confronto ufficiale tra Italia e Norvegia, ma non è come gli altri. In palio, stasera a Ginevra (ore 21, diretta RaiUno) c’è l’approdo alla semifinale degli Europei, un traguardo che le Azzurre non raggiungono dal lontano 1997.

ITALIA IN SEMIFINALE L'Italia batte la Norvegia a Ginevra nei quarti di finale degli Europei e conquista la semifinale Decisiva la doppietta di una meravigliosa Cristiana Girelli Inutile il gol di Hegerberg per la Norvegia

