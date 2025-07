Sancho Inter non si fa! La Juventus accelera per l’ala dello United Di Marzio conferma | contatti positivi con l’agente

La Juventus continua a muoversi concretamente per Jadon Sancho, mentre l’Inter si concentra su Lookman per l’attacco. La Juventus è molto attiva sul mercato e continua a spingere per l’acquisto di Jadon Sancho, esterno offensivo del Manchester United. Secondo Gianluca Di Marzio in serata sono stati registrati contatti positivi tra il club bianconero, l’agente del giocatore e la dirigenza dello United, con l’ Inter che segue con attenzione l’evolversi della trattativa. L’operazione per Sancho è ancora in fase di sviluppo, e la Juventus sta preparando una proposta concreta per portare l’inglese a Torino. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sancho Inter, non si fa! La Juventus accelera per l’ala dello United. Di Marzio conferma: contatti positivi con l’agente

Juventus, Sancho il grande colpo: ma c’è una condizione imprescindibile per l’affare -  Sancho è il grande obiettivo in vista della prossima stagione: per vedere l’inglese con la maglia bianconera c’è però una condizione che deve accadere Juventus, Sancho il grande colpo: ma c’è una condizione imprescindibile per l’affare (Ansa Foto) – SerieAnews Hai presente quel brivido di speranza che ti prende guardando una trattativa in dirittura d’arrivo? La Juventus è di nuovo al lavoro: servono rinforzi, e a farlo presente è stato proprio Igor Tudor, dopo la bruciante sconfitta con il Manchester City al Mondiale per Club.

Mercato Juventus, salta Sancho? Decisione netta dei bianconeri - La vecchia signora lavora sul mercato per migliorare la rosa a disposizione di Igor Tudor. Dopo le delusioni della precedente stagione non ci sono alibi per quella che verrà .

Sancho alla Juventus, c’è il sì: cosa manca per chiudere - La Juventus è sempre più vicina a Jadon Sancho. C’è il sì dell’esterno inglese per il trasferimento in bianconero: resta solo un ultimo ostacolo da superare.

Nonostante le indiscrezioni, la #Juventus non ha ancora presentato alcuna offerta formale al #ManUnited per Jadon #Sancho. Nessuna trattativa tra club; i colloqui con gli agenti di Jadon si sono svolti la scorsa settimana, dopo che la #Juventus ha conferm Vai su Facebook

Juventus-Manchester United, asse caldo e contatti continui: Sancho si avvicina ai bianconeri, sondaggio per Rashford - Contatti positivi per Sancho e sondaggio per Rashford: la Juventus lavora con lo United per rinforzare l’attacco, anche in vista di un possibile addio di Nico Gonzalez. Segnala msn.com

Juventus, si spinge per Sancho: contatti positivi. Sondaggio esplorativo per Rashford - Nella giornata di mercoledì 16 luglio, l a Juventus ha avuto anche un contatto esplorativo per Marcus Rashford. sport.sky.it scrive