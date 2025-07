Turisti spagnoli truffati a Palermo 500 euro per un’ora di carrozza

Cinquecento euro per un’ora di carrozza nel centro storico di Palermo. Non è il prezzo di una suite di lusso, ma quello che una coppia di turisti spagnoli ha dovuto sborsare ieri mattina per un giro turistico che si è trasformato in una truffa dalle proporzioni clamorose. L’episodio, che ha scosso l’amministrazione comunale fino ai suoi vertici, riapre con forza il dibattito sulla regolamentazione del settore e sulla tutela dell’immagine turistica della cittĂ . I due visitatori, ignari della trappola in cui stavano cadendo, hanno accettato la proposta del vetturino per quello che doveva essere un romantico tour della cittĂ . 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Turisti spagnoli truffati a Palermo, 500 euro per un’ora di carrozza

