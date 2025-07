Brevi e brevissime ambiente

Dopo 50 anni la lontra è tornata in Alto Adige Era mezzo secolo che no n si faceva vedere da queste parti (siamo in Val d’Ega, Trentino Alto Adige). Un . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Brevi e brevissime ambiente

In questa notizia si parla di: brevi - ambiente - brevissime - alto

Brevi & brevissime esteri - il manifesto - Internazionale Brevi & brevissime esteri Russia vs Google: super multa impronunciabile Il Cremlino ha chiesto a Google due undecilioni di rubli, ovvero 20 decilioni di dollari. Da ilmanifesto.it

Brevi & brevissime società - il manifesto - (Italia) Orlando: criterio di congruità anche per l’agricoltura «Il criterio di congruità come condizione per il rilascio del Durc» anche nell’agricoltura. Come scrive ilmanifesto.it