Quando la semifinale dell’Italia di calcio femminile? Data orario avversaria tv

La Nazionale italiana di calcio femminile ha realizzato un sogno. 28 anni dopo l’ultima volta, le azzurre infatti disputeranno una semifinale di un Campionato Europeo. L’impresa è stata compiuta nella serata di mercoledì 16 luglio, grazie alla memorabile (e destinata a rimanere negli annali) vittoria per 2-1 della compagine tricolore ai danni della Norvegia, maturata grazie ad una doppietta della bomber Cristiana Girelli. Si tratta di un vero capolavoro frutto dell’apporto decisivo di Mister Andrea Soncin, il quale ha costruito una squadra capace di mettere sul campo un gioco corale e di qualitĂ , complice anche la presenza di profili di alto livello. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando la semifinale dell’Italia di calcio femminile? Data, orario, avversaria, tv

In questa notizia si parla di: semifinale - calcio - femminile - italia

Calcio: Champions League, PSG corsaro contro l’Arsenal nella semifinale d’andata - Vittoria importantissima per il Paris Saint Germain nella semifinale di andata di Champions League 2024-2025.

PlayOff Serie A2 Calcio a 5, l'MGM 2000 è in semifinale nonostante la sconfitta - Sconfitta casalinga “dolce” per l’Mgm 2000, che perde per 3-1 con il Videoton Crema la gara di ritorno dei quarti di finale dei playoff di serie A2, ma gioisce per il passaggio del turno e l’approdo alle semifinali, dove incontrerà l’Orange Futsal Asti, squadra capace di rimontare tra le mura.

Calcio a 5 / Serie D, iniziano i play-off: stasera la semifinale tra Santa Maria Nuova e Valmisa per il girone B - Chi vince affronterĂ in finale la Futsal Ottrano: i padroni di casa hanno a disposizione due risultati su tre per passare il turno.

28 ANNI DOPO! L’Italia è in semifinale agli Europei di calcio femminile: la doppietta di Girelli piega la Norvegia! - Vai su X

vs La Nazionale di calcio femminile di mister Soncin in campo stasera contro la Norvegia per centrare la semifinale degli Europei. L'analisi dall'allenatrice della Nazionale U23 femminile ? #Zorri: «Loro ci conoscono bene ma l'Italia sa che ha p Vai su Facebook

L’Italia è in semifinale agli Europei femminili di calcio; Europei femminili, l’Italia sogna una semifinale che manca da quasi 30 anni: sulla strada delle Azzurre…; FINALE Italia-Norvegia 2-1: una doppietta di Girelli regala la semifinale alle azzurre!.

L’Italia è in semifinale agli Europei femminili di calcio - 1 la Norvegia, in una partita molto combattuta e decisa all'ultimo minuto: non ci riusciva dal 1997 ... Come scrive ilpost.it

Norvegia-Italia 1-2: azzurre in semifinale all'Europeo. Decide la doppietta di Girelli - 1 alla Norvegia, decide la doppietta di Cristiana Girelli. Scrive msn.com