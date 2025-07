Calciomercato Inter in chiusura la cessione di Akinsanmiro al Pisa! Gli ultimi aggiornamenti sull’operazione

Calciomercato Inter, Akinsanmiro è pronto per il grande salto in Serie A, con il Pisa in procinto di chiudere l’operazione con l’Inter. Issiaka Akinsanmiro, centrocampista classe 2004, sta per fare il suo debutto in Serie A con il Pisa, che ha quasi concluso la trattativa con il calciomercato Inter. Dopo l’esperienza in prestito alla Sampdoria in Serie B, dove ha accumulato minuti importanti, Akinsanmiro è ora pronto ad affrontare una nuova sfida nella massima serie italiana. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’accordo prevede un prestito con diritto di riscatto e controriscatto, in modo che l’ Inter possa mantenere il controllo sul futuro del giocatore. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, in chiusura la cessione di Akinsanmiro al Pisa! Gli ultimi aggiornamenti sull’operazione

