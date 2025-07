Corsi degustazioni e musica | a Milano torna il grande villaggio della pizza

Dal 2 al 7 settembre torna a Milano ‘Coca Cola Pizza Village’, il festival gastronomico italiano per eccellenza dedicato a ‘sua maestà la pizza’. L'edizione milaneseCon le 600.000 presenze dell’edizione napoletana appena conclusa, Napoli passa il testimone a Milano e torna nella location che ha. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Corso Pizzeria e Panificazione a Milano. ? Partecipa alla prossima sessione https://milano.accademiaitalianachef.com/corsi-di-cucina-professionale-a-milano/corso-di-pizzaiolo-a-milano/ Vai su Facebook

Corsi, degustazioni e musica: a Milano torna il grande villaggio della pizza; Impara l’arte | Il corso sulla pizza che stavi aspettando; Spontini apre le porte della sua Academy a chi è disoccupato: un corso per diventare pizzaiolo esperto del trancio alto.

Pizza Week Milano Edition 2025: eventi, degustazioni, cene e performance musicali in 47 locali - Fino a domenica la città celebra la bontà del piatto italiano più famoso al mondo con eventi, degustazioni, cene e performance musicali in 47 tra ... Come scrive msn.com

50 Top Pizza: torna Pizza Week Milano Edition, 47 locali di 28 ... - MSN - 50 Top Pizza, guida online delle migliori pizzerie del mondo curata da Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere, presenta la seconda edizione del Pizza Week Milano Edition ... Segnala msn.com