incendio al tomorrowland palco distrutto dalle fiamme

Momenti di terrore in Belgio, nella cittadina di Boom, dove ogni anno si svolge il Tomorrowland, uno dei più celebri festival di musica elettronica al mondo. Un improvviso rogo è divampato in pochi istanti, distruggendo l'enorme palco. Come comunicato sui social della manifestazione, non si registrano feriti e restano da accertare le cause dell'incendio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

