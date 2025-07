Alta Velocità il sottosegretario Ferrante | Lavoriamo per rafforzare l' offerta ferroviaria a Parma

“Come Mit stiamo lavorando per individuare le migliori soluzioni atte a garantire al territorio di Parma, in considerazione del suo tessuto produttivo, turistico e culturale, un’offerta ferroviaria piĂą efficiente e una maggiore accessibilitĂ all'alta velocitĂ . Per questo, nell’aggiornamento del. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Alta velocità sull’Adriatica, Italia Viva chiama a raccolta i sindaci - Il nuovo tratto di ferrovia di Alta Velocità Adriatica che attraverserà le Marche e consentirà il collegamento tra Bologna, Ancona, Pescara e Bari: il ministero delle Infrastrutture ha chiesto già da qualche tempo a Rete Ferroviaria Italia l’analisi di fattibilità di una linea ad Alta velocità sull’Adriatica arretrata rispetto a quella che oggi attraversa le città e non consente il collegamento iperveloce.

F1, Max Verstappen: “Bene il primo settore ad alta velocità . Siamo consapevoli dei nostri limiti” - Max Verstappen partirà dalla seconda fila in occasione della Sprint Race valida per il GP di Miami, sesta tappa del Mondiale 2025 di Formula 1, in scena questo weekend presso l’Autodromo Internazionale della celeberrima metropoli statunitense.

Alta velocità , Marika sfreccia. C’è la variante salva tempo. A Natale talpa alla Foster - di Francesco Ingardia ’Natale sul Camerone’. Potrebbe essere questo il riadattamento in salsa fiorentina dei cinepanettoni dei fratelli Vanzina e Neri Parenti.

Estate, i tempi si allungano. E occorrerà armarsi di pazienza perché per la sicurezza serve fare manutenzione sulla rete ferroviaria. Cambiano i tempi di percorrenza sulle principali tratte dell’Alta velocità ; prevalentemente ad agosto, ma non solo. Ferrovie dell Vai su Facebook

