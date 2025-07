Lookman l’Atalanta fa una richiesta altissima! La posizione dell’Inter – SI

Ademola Lookman è un obiettivo concreto dell’Inter. L’Atalanta fa però una richiesta altissima, Alfredo PedullĂ su Sportitalia spiega la situazione. SMENTITE REALI? – Non è tutto così semplice come sembrava. Alfredo PedullĂ racconta le difficoltĂ dietro la trattativa che infiamma il mercato: «Un conto è promettere come nell’estate scorsa che l’avrebbero ceduto. C’era fibrillazione con Gasperini, Lookman voleva andare via e gli era stato detto che sarebbe stato ceduto un anno dopo. L’Atalanta quando si siede a vendere è un bulldozer. Per Ederson vogliono 60, per Lookman vogliono 50 piĂą bonus. Io sinceramente sarei molto sorpreso se abbassassero la richiesta, ha fatto benissimo nell’ultima stagione ed è stato decisivo per l’Europa League. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Lookman, l’Atalanta fa una richiesta altissima! La posizione dell’Inter – SI

