bronzetti cobolli perdono il doppio misto con vekic ajdukovic italia croazia 2 1 in hopman cup

A risultato giĂ sostanzialmente acquisito, la Croazia vince il primo e unico punto della sfida d’apertura di Hopman Cup 2025 contro l’Italia, che comunque porta a casa per 2-1 il confronto. Dule Ajdukovic e Donna Vekic, in un’ora e 10 minuti, vincono su Flavio Cobolli e Lucia Bronzetti per 6-4 1-6 10-8 al match tie-break in un’ora e 10 minuti. Prossimo appuntamento per gli azzurri giovedì contro la Francia, che domani sarĂ affrontata proprio dai croati. Prime fasi abbastanza tranquille, ma ad avere problemi al servizio è Bronzetti, che concede due palle break e, sulla seconda, commette il doppio fallo dell’1-3. 🔗 Leggi su Oasport.it

