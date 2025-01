Ilrestodelcarlino.it - Confermati i grandi eventi, compresa la Biennale

Il nuovo anno è iniziato da poco ma già Fabriano ha ben chiaro qualiconfermare. A partire da aprile confermata la terza edizione della Festa di Scienza e Filosofia in collaborazione con il Centro di scienze sperimentali di Foligno, l’Associazione Città Appenninica e il Rotary club di Fabriano. C’è l’ok poi per il Palio di San Giovanni Battista, il calendario degliestivi, la"Fabriano Contemporanea", la terza edizione di "Fabriano Carta è cultura", il Premio Sciascia amateur d’estampes e la mostra Fabriano Watercolour che è stata esposta dalla Farnesina a Sidney. Non solo, ci saranno anche il Premio Gentile, Fabrijazz e Fabriano film Fest, per finire con il cartellone deglinatalizi. "Appuntamenti esclusivi si preannunciano per il decennale della Casa di Ester, il restauro della copia d’autore dell’Adorazione dei Magi di Umberto Giunti, il contrasto al bullismo attraverso l’arte e il progetto danza e artigianato in collaborazione con i Gal delle Marche" conferma la sindaca Ghergo.