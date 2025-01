Sport.quotidiano.net - Basket, passo falso della capolista GMV in casa di Valdera, in Divisione Regionale 2

Pisa, 25 gennaio 2025 – Primodel girone di ritorno per il GMV, nella seconda giornata del campionato di2. Gli uomini di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli, reduci da tre turni positivi, hanno infatti ceduto sul campo del forte, tornato a difendere come nella prima partestagione, mantenendo comunque il vantaggio negli scontri diretti e la testaclassifica. LA CRONACA – La partita inizia con un parziale di 9-0 per i padroni di, nei primi 5 minuti, fase in cui i biancoverdi non riescono a far entrare la palla dentro al canestro, per poi sbloccarsi, recuperare tutti i punti persi per strada ed impattare alla fine del primo quarto (14-14). Nel secondo, Badalassi e compagni rientrano sul parquet molto più convinti, tanto da arrivare anche ad un vantaggio di 8 lunghezze su, ma nei minuti finali, prima del riposo, perdono tutto il buon lavoro fatto, con errori difensivi molto banali, che riportano in parità il match all’intervallo lungo (33-33).