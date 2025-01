Quotidiano.net - Aziende assicurate contro le catastrofi. Pressing per rinviare l’obbligo

Leggi su Quotidiano.net

Politica inper un nuovo rinvio delper le imprese di assicurarsii rischi catastrofali. Con una mossa bipartisan, attraverso gli emendamenti al decreto Milleproroghe, i partiti chiedono di spostare ancora in avanti il termine per adeguarsi alla disposizione introdotta più di un anno fa, con la legge di bilancio per il 2024. Al momento le imprese hanno tempo fino al 31 marzo per adeguarsi aldi stipulare polizzei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali. Il termine è stato prorogato dallo stesso Milleproroghe rispetto a quello inizialmente fissato a fine 2024. Ma il Parlamento ora chiede più tempo: otto emendamenti identici presentati da FI, M5s, Civici d’Italia-Nm, Iv, Pd e Misto propongono uno slittamento al 30 giugno 2025; altre modifiche bipartisan (Lega, Autonomie, Iv, Pd) propongono il 31 dicembre 2025, mentre un emendamento Pd rinvia addirittura al 31 gennaio 2026.