Lapresse.it - Anno giudiziario, a Roma la protesta dei magistrati contro il governo

Leggi su Lapresse.it

(LaPresse) Una manifestazione silenziosa all’ingresso del tribunale con la Costituzione in mano e poi l’abbandono della sala quando inizia a parlare il rappresentante delMantovano. È laorganizzata dall’Associazione nazionalein occasione dell’Inaugurazione dell’2025 alla Corte d’Appello di. Le toghe aderenti allaaccolto le autorità presenti alla cerimonia reggendo in mano la Carta, con una coccarda tricolore al cuore e con alcuni cartelli che citano il giurista e padre costituente Piero Calamandrei. “Il motivo delladi oggi è la riforma delle separazione delle carriere, anche se il termine è improprio, ma non è questa la sede per discuterne” spiega la Presidente della Giunta Sezionale didell’Anm Daniela Rinaldi.