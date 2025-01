Juventusnews24.com - Ambrosini avvisa: «È vero che la Juve ha vinto con il Milan, ma ai bianconeri manca questo in un campionato dai mille pareggi»

di RedazionentusNews24ha parlato così a Dazn prima del match di Serie A tra Napoli entus. Le dichiarazioni dell’ex centrocampistaha parlato nel pre-partita di Napoli, sfida di Serie A, ai microfoni di Dazn. Ecco le dichiarazioni dell’ex centrocampista sulla stagione dei– «Èche lahacon il, ma avere quella continuità e vincere fuori casa instadio, in undai, assumerebbe un valore notevole. Non è ancora arrivata una vittoria in trasferta in un big match».Leggi suntusnews24.com